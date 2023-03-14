消息：国际刑事法院将以战争罪名对俄罗斯人员发出逮捕令

（早报讯）据报道，国际刑事法院（ICC）预计将对强行把乌克兰儿童带离乌克兰以及蓄意攻击乌克兰民用基础设施的俄罗斯人员，发出逮捕令。

一名消息人士星期一（3月13日）告诉路透社，这将是俄罗斯入侵乌克兰引发的第一起国际战争罪案件，逮捕令所涉及的罪行可能包括种族灭绝罪。如果检察官提出的申请得到海牙国际法院预审法官的批准，预计逮捕令会在“短期内”发出。

目前尚不清楚检察官要求对哪些俄罗斯官员发出逮捕令。国际刑事法院检察官办公室拒绝对报道置评。

俄罗斯国防部没有立即回应置评请求。

莫斯科肯定会拒绝针对其官员发出的逮捕令，但国际战争罪的起诉可能加深莫斯科的外交孤立，并使被起诉的俄罗斯官员出国受阻。

另有数名消息人士向路透社披露，中国国家主席习近平可能最快下周访问俄罗斯。中国外交部没有回应置评请求，克里姆林宫则说，目前没有任何新的宣布。

另据《华尔街日报》消息，习近平计划与乌克兰总统泽连斯基通电话。如果属实，这将是习近平首次和泽连斯基通话。

路透社无法立即证实《华尔街日报》的消息，乌克兰总统办公室也没有立即回应询问。

泽连斯基星期一晚发表视频讲话说，乌克兰的前程取决于巴赫穆特（Bakhmut）和乌东顿巴斯其他战情激烈地区的形势发展。