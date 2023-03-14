硅谷银行新总裁致信客户 强调运作正常所有存款得到保护

（早报讯）美国硅谷银行（SVB）新任总裁向客户发出一封电邮，强调银行照常营业，而且业务运作正常。

路透社看到硅谷银行新总裁马奥普洛斯（Tim Mayopoulos）星期一（3月13日）向客户发出的一封电邮。

当天刚加入硅谷银行的马奥普洛斯通知客户，美国联邦存款保险公司（FDIC）已将硅谷银行的存款和资产，转移到一家新成立的、由FDIC运营、提供全面服务的“过渡银行”。

他强调，客户在这家银行的现有存款和新存款，都将受到FDIC的保护。硅谷银行在美国境内照常开展业务，预计未来几天将恢复跨境交易。

美国硅谷银行3月10日宣布倒闭后，这是2008年全球金融危机以来当地最大宗银行倒闭事件。

硅谷银行倒闭后由FDIC接管，FDIC任命马奥普洛斯担任新成立实体Silicon Valley Bank N.A总裁。

美国监管机构的迅速干预行动，让科技行业松了一口气，包括初创公司的创始人，尽管融资渠道存在不确定性，但他们一直在努力支付工资和维持运营。

马奥普洛斯在电邮结尾写道：“我们寻求恢复您的信任，并在此时支持您和您的企业。”

硅谷银行的高级管理人员已被撤职。

成立于1983年的硅谷银行，是美国一家地位非常特殊的主要银行，客户多为科技创业公司和投资机构，包括游戏公司Roblox和串流设备制造商Roku等。截至去年底，它拥有2090亿美元（2819亿新元）资产和约1754亿美元存款。