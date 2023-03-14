法院选举裁决引争议 印尼副议长：绝不允许国家出现权力真空

（早报讯）印度尼西亚一地方法院推迟2024年总统选举和议会选举的裁决引发争议，选举委员会上周对法院的裁决提出上诉，众议院副议长承诺将确保国家不会出现权力真空。

路透社报道，印尼众议院副议长洛德维克（Lodewijk F. Paulus）星期二（3月14日）告诉议会，宪法明确规定必须每五年举行一次选举。

他说：“印尼议会将格外注意涉及法律问题的决议，以确保行政或立法机构不会出现真空状态。”

洛德维克没有详细说明议会可以采取哪些步骤。

雅加达中区地方法院3月2日就正义繁荣人民党（Prima Party）提出的诉讼案，裁定选举委员会须暂停推进选举进程两年四个月又零七天。这意味原定2024年2月14日举行的总统与议会选举，将至少推迟到2025年。

这也再次引发了总统佐科的任期应否获准延长的争论。佐科的第二个总统任期将在2024年10月届满。印尼宪法规定总统只能任两届，每届任期五年。

法律专家认为，雅加达中区地方法院无权将选举日期推迟。

印尼国家选举委员会（KPU）上星期五（10日）对雅加达中区地方法院的裁决提出上诉，并表明将继续推进选举准备工作。

目前尚不清楚最高法院何时会就选举委员会的上诉，做出裁决。