美国无人机在黑海上空与俄战机发生擦撞坠毁

（早报讯）美国一架侦察式无人机星期二（3月14日）在黑海与两架俄罗斯战机发生擦撞坠毁。这起冲突是俄乌战争爆发以来，美俄两军首次爆发的直接军事冲突。

综合美媒报道，美国国防部说，两架俄罗斯苏-27战机于星期二上午7时零3分（新加坡时间下午2时零3分），在黑海上空“鲁莽拦截”一架美国“死神”（MQ-9 Reaper）无人机时发生擦撞，最终导致无人机坠入黑海。

美军方指责俄军在擦撞发生前，多次使用战机向无人机倾倒燃料，试图让其“失明”或毁损，还以不安全动作在无人机前方飞行。

负责监督黑海地区的美空军将领赫克（James Hecker）称，无人机当时正在“国际空域进行常规操作”。他说：“事实上，俄军这种不安全和不专业的行为，几乎导致了两架飞机的坠毁。”

俄罗斯国防部说，俄军在克里米亚半岛周边黑海水域上空发现一架美国无人机，当时该无人机正朝俄边境方向飞行，机上的应答器处于关闭状态。俄战机随后对侵入空域的飞行器进行识别，无人机因进行剧烈机动动作（急转弯）而失控，急速失去高度后坠入水中。

俄国防部说，俄方战机未动用机载武器，未与美方无人机接触，并安全返回了驻地机场。

五角大楼表明，美国正在分析相关事件的视频。早期评估发现，两架俄战机在擦撞事件发生前，有30至40分钟的时间保持对无人机的贴近飞行。

白宫国家安全委员会发言人柯比事后表明，最近几周，俄战机曾对美军机作出类似“拦截”，指美俄间的这种高空对抗“并非罕见”，但称此次碰撞是“独特的”。

柯比说，美国已在黑海上空持续飞行了一年，“我们将继续这样做（在黑海上空派遣无人机）”。

美国国务院已就此事召见俄罗斯大使，并对俄方击落无人机的行为提出抗议。

今年2月，美军曾紧急派出战机拦截四架接近但未进入美国或加拿大领空的俄罗斯战机。