俄驻美大使：莫斯科认为无人机事件是挑衅行为

（早报讯）俄罗斯驻美大使安东诺夫说，莫斯科认为美国无人机出现在黑海上空是种挑衅行为。

俄罗斯两架苏-27星期二（3月14日）在黑海上空与一架美国“死神”（MQ-9 Reaper）无人机发生擦撞坠毁，美国国务院事后就此事召见了安东诺夫。

路透社引述俄新社报道，安东诺夫说，这次会晤是“建设性的”，美方并未提出莫斯科在这一事件中可能面临的“后果”。

安东诺夫表明：“我们不希望美国和俄罗斯之间有任何对抗，我们同意为俄罗斯和美国人民的利益建立务实的关系。”

美国驻俄罗斯大使特雷西（Lynn Tracy）则“向俄罗斯外交部传达了一个强烈的信息”。

美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）说，这起事件是“（俄罗斯）违反国际法的无耻行径”。

俄国防部于星期二早些时候说，俄空军在克里米亚半岛周边黑海水域上空发现一架美国无人机，当时该无人机正朝俄边境方向飞行，机上的应答器处于关闭状态。俄战机对侵入空域的飞行器进行识别，无人机因进行剧烈机动动作而失控，急速失去高度后坠入水中。

俄国防部表明，俄方战机未动用机载武器，未与美方无人机发生接触，并安全返回了驻地机场。

美国国防部则指控俄战机“鲁莽拦截”无人机，并“屡次向美无人机倾倒燃油并飞至其前方”，致使无人机坠入黑海。