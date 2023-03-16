美指无人机坠海表明俄越具侵略性 俄警告升级风险

（早报讯）美俄国防部长就坠入黑海的美国军用无人侦察机事件通话；美国认为，这起事件表明莫斯科的行为越来越具有侵略性，俄罗斯则警告华盛顿，在克里米亚附近飞行无人机或导致局势升级。

路透社报道，美国防长奥斯汀和俄罗斯防长绍伊古星期三（3月15日）罕见通话。美国一架侦察式无人机星期二（14日）在黑海与两架俄罗斯战机发生擦撞坠毁。这起冲突是俄乌战争爆发以来，美俄两军首次爆发的直接军事冲突。

俄国防部发声明说，绍伊古告诉奥斯汀，美国无人机在克里米亚海岸的飞行“具有挑衅性质”，并可能导致黑海地区局势升级。俄罗斯在2014年吞并克里米亚半岛。声明补充说，俄罗斯“对这种发展没有兴趣，但今后将作出适当的反应”，并说两国应该“以最大的责任感行事”，包括在危机中拥有军事通讯线路。

奥斯汀则拒绝透露通话的任何细节，包括他是否在通话中批评俄罗斯拦截无人机。美国较早前指俄罗斯的战机在拦截美方无人机时发生擦撞。

奥斯汀在新闻发布会上重申，美国打算继续在国际法允许的地方飞行，并要求俄罗斯军机以安全和专业的方式运作。奥斯汀与参谋长联席会议主席米利将军星期三一起出席在五角大楼举办的记者会，后者与俄罗斯武装部队总参谋长格拉西莫夫进行了单独通话。

美军方指两架俄罗斯苏-27战机星期二在黑海国际水域上空执行侦察任务时，接近美国MQ-9“死神”（MQ-9 Reaper）无人机，并喷洒燃料，然后一架战机夹住了无人机的螺旋桨，导致“死神”坠入海中。

俄罗斯称，并没有发生碰撞，无人机在做出“剧烈动作”后坠毁，并说它“故意和挑衅地”飞近俄罗斯领空。