柔南草帽匪党持巴冷刀包抄拦路抢劫 电商被砍失万元

（早报讯）草帽匪党在柔佛依斯干达布蒂里一处公寓大楼前，以两辆车子拦截一名马来族电商。匪徒接着以巴冷刀砍伤受害者，并抢走1万令吉现金，警方随即逮捕两名印度族嫌犯并起回这笔现金，目前正追缉另外三名在逃男子。

社交媒体流传的视频显示，劫匪分乘两辆汽车抵达公寓后，前后包抄电商的车子。三名戴著草帽的匪徒随即上前打抢，其中一名匪徒持巴冷刀砍伤电商。

视频显示，电商遭包抄后，曾试图撞击前方和后方的匪车。但电商的车子前行驶一小段路后，不知何故无法继续行驶。电商因此再度被匪徒追上和围堵。

依斯干达经济特区警区主任拉末星期四（3月16日）发文告证实此案发生在星期一（13日）上午9时45分。他说，劫案经过被网民摄录后，星期三（3月15日）开始在社交媒体流传。

他透露，劫案发生后半小时，警方就在浩然山庄逮捕一名嫌犯，接着在当晚9时在振林山逮捕第二名嫌犯。警方也起获遭抢走的1万令吉现金、巴冷刀和干案时用的车辆。“两名嫌犯已获准延扣至星期六（18日）。我们也正寻找另三名在逃的干案同伙。”

拉末说，警方援引刑事法典第395/397条文（结伙抢劫）调查此案。一旦罪成，将可被判最高20年监禁和鞭笞。他也透露，受害者头部后方被砍伤，之后送往医院治疗。“此人伤势稳定后，已经出院。”