柔南草帽匪党持巴冷刀包抄拦路抢劫 电商被砍失万元

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更新 / 2023年3月16日 7:27 PM
发布 /
发布 / 2023年3月16日 7:23 PM
草帽匪党星期一在柔佛依斯干达布蒂里一处公寓大楼前以两辆车子拦截一名马来族电商。匪徒接着以巴冷刀砍伤受害者，并抢走1万令吉现金。相关视频星期三在社交媒体广传。（社交媒体视频截图）
草帽匪党星期一在柔佛依斯干达布蒂里一处公寓大楼前以两辆车子拦截一名马来族电商。匪徒接着以巴冷刀砍伤受害者，并抢走1万令吉现金。相关视频星期三在社交媒体广传。（社交媒体视频截图）

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（早报讯）草帽匪党在柔佛依斯干达布蒂里一处公寓大楼前，以两辆车子拦截一名马来族电商。匪徒接着以巴冷刀砍伤受害者，并抢走1万令吉现金，警方随即逮捕两名印度族嫌犯并起回这笔现金，目前正追缉另外三名在逃男子。

社交媒体流传的视频显示，劫匪分乘两辆汽车抵达公寓后，前后包抄电商的车子。三名戴著草帽的匪徒随即上前打抢，其中一名匪徒持巴冷刀砍伤电商。

视频显示，电商遭包抄后，曾试图撞击前方和后方的匪车。但电商的车子前行驶一小段路后，不知何故无法继续行驶。电商因此再度被匪徒追上和围堵。

依斯干达经济特区警区主任拉末星期四（3月16日）发文告证实此案发生在星期一（13日）上午9时45分。他说，劫案经过被网民摄录后，星期三（3月15日）开始在社交媒体流传。

他透露，劫案发生后半小时，警方就在浩然山庄逮捕一名嫌犯，接着在当晚9时在振林山逮捕第二名嫌犯。警方也起获遭抢走的1万令吉现金、巴冷刀和干案时用的车辆。“两名嫌犯已获准延扣至星期六（18日）。我们也正寻找另三名在逃的干案同伙。”

拉末说，警方援引刑事法典第395/397条文（结伙抢劫）调查此案。一旦罪成，将可被判最高20年监禁和鞭笞。他也透露，受害者头部后方被砍伤，之后送往医院治疗。“此人伤势稳定后，已经出院。”

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