联合国调查报告：俄罗斯犯下诸多战争罪

（早报讯）联合国乌克兰问题独立国际调查委员会（IICIU）星期四（3月16日）发布的报告指出，俄罗斯犯下诸多战争罪，但并未发现其实施种族灭绝罪行。

路透社报道，IICIU开展了一项调查，其中涉及500多份访谈、卫星图像分析、对拘押地点和墓地的走访等。报告指自去年2月全面入侵乌克兰以来，俄罗斯犯下了大量违法行为，包括如蓄意杀戮、使用酷刑和驱逐儿童等一系列战争罪。

IICIU于去年3月4日成立，旨在调查所有在俄乌战争期间，涉嫌侵犯和践踏人权和违反国际人道法的行为及相关罪行。

IICIU称，俄军对乌克兰进行了“不分青红皂白、不合理的”袭击，并诉诸酷刑、杀害平民，以及未采取措施保护乌克兰民众。

报告重点强调，审查发现有儿童分别在俄罗斯和乌克兰境内被转移和驱逐出境的情况，违反了国际人道主义法，构成战争罪。

乌克兰方面指出，截至2月，有1万6221名乌克兰儿童被驱逐到俄罗斯。尽管IICIU无法核实这一数字，但称有迹象表明，俄罗斯官员已采取措施，将被转移的乌克兰儿童安置在有关机构和寄养家庭中，并赋予他们俄罗斯公民身份。

预计总部设在荷兰海牙的国际刑事法院将寻求以强制驱逐儿童等罪名，拘捕俄罗斯官员。

此外，报告还详细揭露了俄方在拘禁设施中实施酷刑的方式，比如受害者被军用电话电击，或者像鹦鹉一样被悬挂在天花板上。