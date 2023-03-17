耶伦：美国银行体系仍然保持稳健

（早报讯）美国财政部长耶伦说，尽管硅谷银行和标志银行的倒闭引发了市场的动荡，但美国银行体系“整体仍然保持稳健”。耶伦也说，她的部门正在监测硅谷银行倒闭后美国信贷可能出现的收缩。

综合彭博社和路透社报道，耶伦星期四（3月16日）在参议院财政委员会听证会上说，财政部和其他监管机构对硅谷银行的倒闭进行了干预，“因为我们知道这种情况可能引发连锁反应，并波及其他银行。”

耶伦强调，“本周的行动表明，我们坚定地致力于确保储户的存款是安全的。”她说：“我可以向委员会成员保证，我们的银行系统仍然稳健。”

不过，她也警告，如果危机进一步蔓延，将可能导致许多银行倒闭并引发挤兑，并补充说，财政部将对硅谷银行的倒闭进行“仔细检视”。

耶伦在被民主党参议员沃伦问及收紧规则的提问时说：“我们当然需要仔细分析发生了什么事。”她说，监管机构必须“重新审查我们的规则和监管，并确保它们是适当的。”

耶伦指出，压力测试是衡量银行健康状况的一种工具，但对银行的监管更为关键。她告诉参议院财政委员会，压力测试关注的是资本，而不是流动性，而这是导致最近银行倒闭的根本问题。

耶伦也对量身定制银行监管制度表示支持。

在谈到美国债务上限的问题时，耶伦强调“必须提高债务上限”，否则就是把美国的信用置于风险之中，这将引发金融灾难。

由美国六大行领衔的11家华尔街大型银行，星期四联手向第一共和银行（First Republic Bank）注入300亿美元（约404亿新元）资金，防止美国银行业危机进一步蔓延。

根据当天发布的公告，摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行将各存入50亿美元，高盛和摩根士丹利各出资25亿美元，PNC金融服务集团、纽约梅隆银行、Truist Financial Corp、US Bancorp、道富银行各自出资10亿美元。

声明称：“美国最大的几家银行采取了这一行动，反映出它们对第一共和银行以及各种规模银行的信心。”

美国财政部长耶伦、联邦储备局（FED）主席鲍威尔、联邦存款保险公司（FDIC）主席格伦伯格和货币监察长办公室（OCC）代主计长Michael Hsu，发表联合声明说：“这种由大型银行集团提供支持的表现是最受欢迎的，而且展示了我们银行体系的弹性。”