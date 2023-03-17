马国撞死八少年骑士案 资深律师郑宝德为沈可婷辩护

（早报讯）马来西亚上诉庭两周后将聆审蚊型脚车案被告沈可婷的上诉申请，资深大状郑宝德将领导辩方律师团队，为沈可婷抗辩。

“当今大马”报道，上诉庭已择定3月31日聆审沈可婷的上诉申请，并在星期五（3月17日）进行最后一次案件管理。

郑宝德当天向媒体证实，他将和律师哈维德尔吉星（Harvinderjit Singh）等组成沈可婷的律师团队。

郑宝德执业超过40年，曾参与多起备受瞩目的大案，在马国前首相纳吉的SRC国际公司洗钱案终极上诉，以及副首相阿末扎希的健康思维基金会（Yayasan Akalbudi）资金案和外国签证系统案，他都是担任首席辩护律师。

沈可婷原本委托联邦法院前法官哥巴斯里南为她的首席律师。哥巴斯里南于今年1月29日逝世。

沈可婷被控于2017年2月18日凌晨3时20分在新山内环公路疏忽驾驶，导致八名年龄介于13至16岁的少年死亡。事发时沈可婷22岁。

事故中死亡的八名少年当时骑着俗称“蚊型脚车”的改装脚踏车，其中至少两人逆向骑行。这类脚踏车拆除了刹车，也调低了座垫和手把。标准骑乘方式是以“超人”飞行的姿势趴在脚车上，时速可达60公里甚至70公里。

由于沈可婷是华族而死者都是马来族少年，一些民众因此从种族角度议论此事。许多民众也关注驾车人士往后遇到这类非法飙脚车者该如何自保。

去年4月13日，高庭推翻推事庭的无罪释放裁决，改判沈可婷罪成，判处她监禁六年和罚款6000令吉（约1800新元）。

沈可婷提出上诉，并获准暂缓执行刑罚，同时以1万令吉外加一名担保人的条件保外候审。