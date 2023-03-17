乌外长：乌克兰将记住每个国家所作所为

（早报讯）乌克兰外交部长库列巴警告，将在战后向“虐待”乌克兰的国家秋后算账。

英国广播公司（BBC）星期五（3月17日）报道，库列巴在乌克兰首都基辅接受采访时说，自俄罗斯入侵以来，每个国家做出不同的决定，日后乌克兰重新与它们建立关系时，都会考虑在内。

库列巴说，乌克兰现在需要的是炮弹，西方国家延迟运送武器，将导致乌克兰人赔上性命。

他指出，西方盟友在提供军事援助方面不够快，因为他们未准备好应对与第一次世界大战同样规模的冲突。

俄乌在乌克兰东部战略重镇巴赫穆特（Bakhmut）的激战已经持续超过七个月。库列巴说，在巴赫穆特遭受的损失，在“情绪上非常具挑战性”。“为了挽救那里的性命，我们必须在体力还行的时候，继续在巴赫穆特作战。”

库列巴说，没有迹象显示俄罗斯愿意通过谈判来结束战争。“每场战争都在谈判桌上结束。身为外长，我的目标是确保乌克兰在战场上取得决定性的胜利后，才到谈判桌前。”

库列巴也说，乌克兰总统泽连斯基准备好与中国国家主席习近平通电话，并补充说：“我不认为中国现在已经到了准备给俄罗斯提供武器的时候。”

习近平下星期一（20日）起访俄，届时将与俄罗斯总统普京会晤。美国《华尔街日报》早前引述消息人士报道，习近平与普京会晤后，接下来可能以线上方式与泽连斯基会谈。