俄罗斯称国际际刑事法院逮捕令荒唐且无效

（早报讯）俄罗斯说，海牙国际刑事法院（ICC）以战争罪为由，对俄罗斯总统普京发出逮捕令十分荒唐，并指逮捕令对俄罗斯根本无效。

路透社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫星期五（3月17日）说，国际刑事法院的逮捕令“荒唐与不可容忍”，并表明俄罗斯与许多其他国家一样，不承认国际刑事法院的管辖权。

他说：“基于此，从法律角度来看，它的任何决定对俄罗斯联邦来说都是无效的。”

当被问及普京现在是否害怕到国际刑事法院缔约国，因为这些国家可能试图逮捕他，佩斯科夫说：“我对这个话题没有任何补充。我们要说的就这么多。”

另据俄罗斯新闻社（RIA）报道，同样被国际刑事法院发出逮捕令的俄罗斯儿童权利专员利沃瓦—贝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）嘲讽的说：“很高兴国际社会赞赏我们为帮助我国儿童所做的一切，我们不让儿童留在战区，我们安排他们撤离，为他们提供良好的起居环境，让许多充满爱心的人来照顾他们。”

国际刑事法院星期五以涉嫌非法转移乌克兰儿童，以及非法将乌克兰居民从乌克兰转移到俄罗斯，向普京发出逮捕令，同时也向利沃瓦—贝洛娃发出逮捕令。

俄罗斯于2000年签署《国际刑事法院罗马规约》，但从未核准俄罗斯成为国际刑事法院缔约国。普京最终于2016年宣布俄罗斯退出国际刑事法院。

当时俄罗斯因2014年从乌克兰手中夺取和单方面吞并克里米亚，以及在叙利亚发动空袭以支持阿萨德政权对叛军的战争，面对国际压力。