担忧移民潮失控 意大利吁IMF支持突尼斯稳定经济

（早报讯）意大利呼吁国际货币基金组织对突尼斯的19亿美元（约25.5亿新元）贷款解除冻结，以便突尼斯有足够现金流保持国内稳定，从而避免新一波移民潮涌往欧洲。

路透社星期天（3月19日）报道，意大利外交部长塔亚尼与国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃会晤，建议她采取灵活政策。塔亚尼说：“我重申，IMF须通过经济和金融支持迅速干预，以支持突尼斯的稳定和经济增长。”

塔亚尼早前与美国国务卿布林肯讨论过此事，还在星期五向斯洛文尼亚和克罗地亚的外长提起这一问题。

另据一名官员透露，意大利总理梅洛尼也在“打电话”联系各方，并警告若突尼斯得不到这笔钱，意大利将在未来几个月内面临“移民入侵”。

突尼斯2022年10月与IMF达成19亿美元贷款的初步协议，这对突尼斯的公共财政来说可谓迈出重要一步，突尼斯之后可根据这项协议得到一些双边贷款。

不过，突尼斯总统赛义德从未公开支持这项协议，相关纾困措施的落地也因国内局势动荡而停滞数月。包括美国在内的一些国家敦促赛义德进行彻底的改革，确保现金畅通。

突尼斯潜在的金融崩溃使意大利愈发担忧移民偷渡问题。塔亚尼说：“突尼斯的稳定和繁荣，以及对基本权利和自由的尊重，对整个地中海地区的稳定至关重要。”

根据联合国的非官方数据，今年由海路抵达意大利的移民中有1万2000人从突尼斯启航，而2022年同期为1300人。

这些移民往往穿过危险的地中海登陆意大利，或再转而前往欧洲其他国家，期间已发生多起惨剧。意大利上月发生移民船只倾覆灾难，造成超过80名移民死亡。突尼斯本月初也发生移民船只倾覆悲剧，14名撒哈拉以南非洲移民遇难。