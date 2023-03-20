普京称对老朋友到访寄予厚望 对中国愿调解俄乌冲突表示欢迎

（早报讯）俄罗斯总统普京在中国国家主席习近平访问莫斯科前夕说，他对习近平的到访寄予厚望，并对中国在俄乌冲突中采取平衡路线表示感谢。

路透社报道，应普京的邀请，习近平将于星期一（3月20日）至星期三，对俄罗斯进行国事访问。

克里姆林宫网站星期天晚发布了普京在一份中国报章刊登的一篇文章。

普京在文章中以“老朋友、好朋友”称呼习近平。去年，他和习近平签署了“无上限”的战略伙伴关系协议。

普京也对中国愿意调解俄乌冲突表示欢迎。

普京说：“我们感谢（中国）在乌克兰发生的事件中采取平衡路线，了解其背景和真正原因。我们欢迎中国愿意在化解这一危机中发挥建设性的作用。”

另一方面，美国对中国有意协助调解俄乌战争表示极度怀疑。

白宫发言人柯比星期天告诉福克斯新闻，“现在无论是普京或习近平要求乌克兰停火都是不可接受的，因为这只会给予普京更多时间重整军队、重新训练军人、重新装备，并在他认为适当的时间尝试发动新的攻势。”

新华社18日发表一篇评论文章，形容中俄两国在新时代全面战略协作伙伴关系成熟坚韧、稳如泰山，树立了新型大国关系的新范式。中国外交部发言人汪文斌在17日的例行记者会上则强调，习近平此次访问俄罗斯是为了“和平”。

在习近平出访俄罗斯的三天前，海牙国际刑事法院（ICC）以战争罪为由，根据《罗马规约》（Rome Statute）对普京发出逮捕令。ICC主要对犯有灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪和侵略罪的个人进行起诉和审判。