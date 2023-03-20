俄罗斯对国际刑事法院展开刑事调查

（早报讯）俄罗斯调查委员会星期一（3月20日）对海牙国际刑事法院的检察官和法官展开刑事调查。

3月17日，国际刑事法院（ICC）以俄罗斯总统普京犯下战争罪为由，对他发出逮捕令。

路透社报道，俄罗斯调查委员会说，虽然国际刑事法院指控普京犯下罪名，但普京不存在刑事责任，并指一国总统享有绝对豁免权，不受外国司法管辖。

俄罗斯调查委员会则指责国际刑事法院检察官“故意指控无辜者犯罪”，以及“准备攻击享有国际法保护的国家代表，导致国际关系复杂化”，有违反俄罗斯法律的迹象。

路透社报道称，俄罗斯当局的反应是一种违抗国际刑事法院逮捕令的象征性举动。

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期一在例行记者会上说：“我们注意到针对我们国家和总统的有明显敌意的行为。”

佩斯科夫说，俄罗斯已注意到这些显著敌意，但不会将它们“放在心上”，当局会冷静看待这些问题。

国际刑事法院主要对犯有灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪和侵略罪的个人进行起诉和审判。它是根据《罗马规约》（Rome Statute）向普京发出逮捕令。

国际刑事法院发出逮捕令后，只要普京出现在123个缔约国境内，缔约国都必须逮捕他。不过，这些缔约国会否执行还是个疑问。

专家表明，逮捕令是一个“戏剧性举动”，只要普京不离开俄罗斯，或不前往《罗马规约》缔约国，便不会被逮捕。