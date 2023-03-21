布林肯：习近平会晤普京 为俄罗斯战争暴行提供“外交掩护”

（早报讯）美国国务卿布林肯说，中国国家主席习近平访问俄罗斯并会晤俄罗斯总统普京，是为俄罗斯犯下的战争暴行提供“外交掩护”。他还说，“世界不应该被中俄潜在的乌克兰和平计划愚弄”，指中俄和平计划将“锁住”已被俄罗斯军队占领的乌克兰领土。

综合美国之音和彭博社报道，在俄罗斯总统普京对中国国家主席习近平为期三天的访俄之行表示欢迎之际，布林肯星期一（3月20日）说，任何能够结束俄乌战争、实现公正持久和平的计划的基本要素，必须是维护乌克兰的主权和领土完整。

布林肯说：“在国际刑事法院对普京总统发出逮捕令的几天之后，习主席就前往俄罗斯，这表明，中国认为它没有责任向克里姆林宫追究在乌克兰所犯下的暴行。”

布林肯指中国“不仅没有谴责俄罗斯，反而为俄罗斯继续犯下这些严重罪行提供外交掩护。”

布林肯当天在国务院发布年度《各国人权报告》的记者会上说，美方预计中国可能会在习近平访问俄罗斯之际，重申中国和平提议中的停火呼吁。布林肯说：“美国欢迎任何促进公正和持久和平的倡议。中国的提议包含了我们长期以来支持的内容，包括确保核安全、解决人道主义危机、保护平民，而且第一条内容就是维护各国的主权、独立和领土完整。”

他对中国提出的乌克兰停火呼吁表示质疑。布林肯说，中国的和平提议包含了美国“长期以来支持的内容”，但是如果停火不包括尊重乌克兰主权和领土完整，那就是“拖延战术”，或者是在“支持批准俄罗斯的征服行动”。

布林肯说：“任何结束乌克兰战争和实现持久和平计划的基本要素，必须根据联合国宪章的原则，必须维护乌克兰的主权和领土完整。任何不优先考虑这一关键原则的计划，充其量只是拖延战术，或者只是在寻求促成不公正的结果。这不是建设性的外交。”

他说：“呼吁停火而不同时呼吁俄罗斯军队必须撤出乌克兰，基本上就是支持批准俄罗斯的征服行动。它将承认俄罗斯试图以武力夺取主权邻国领土的企图。这将使俄罗斯能够进一步巩固在乌克兰的位置。如果现在停火而没有一个能维持下去的解决方案，普京将能够休整和整顿他的军队，在对俄罗斯更有利的时间时重启战争。”

同日，白宫发言人柯比说，习近平应该利用他的影响力向普京施压，要求普京从乌克兰撤军。华盛顿担心的是，北京可能会呼吁俄乌双方停火，进而让俄罗斯军队留守乌克兰领土。

另据新华社报道，习近平星期一下午到克里姆林宫与普京会面，两位元首就中俄关系及共同关心的问题进行了深入、坦诚的交流。

习近平说，俄罗斯明年将举行总统选举，他坚信，俄罗斯人民一定会继续给予普京坚定支持。普京说，俄方愿同中方继续深化双边务实合作，加强在国际事务中的沟通协作，推动世界多极化和国际关系民主化进程。

双方就乌克兰问题深入交换意见。习近平强调，在乌克兰问题上，和平、理性的声音在不断积聚，大多数国家都支持缓和紧张局势，主张劝和促谈，反对火上浇油。历史上看，冲突最后都需要通过对话和谈判解决。不久前，中方专门发表了立场文件，呼吁政治解决乌克兰危机，反对冷战思维，反对单边制裁。习近平说，我们认为，越是困难重重，越要为和平留下空间；越是矛盾尖锐，越不能放弃对话努力。中方愿继续为推动政治解决乌克兰问题发挥建设性作用。

普京说，俄方赞赏中方在重大国际问题上一贯秉持公正、客观、平衡立场，主持公平正义。俄方认真研究了中方关于政治解决乌克兰问题的立场文件，对和谈持开放态度，欢迎中方为此发挥建设性作用。