俄罗斯抗议加拿大外长“政权更迭”言论

（早报讯）俄罗斯就加拿大外长乔利有关俄罗斯“政权更迭”的言论提出抗议。

俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯外交部星期二（3月21日）说，当局星期一召见了加拿大驻俄罗斯临时代办埃贝尔（Brian Ebel），指乔利（Melanie Joly）称渥太华有意在俄寻求“政权更迭”的言论不可接受。

俄罗斯外交部在官网说：“俄罗斯外交部于3月20日召见加拿大驻俄罗斯临时代办埃贝尔，就（加拿大）外长乔利在3月10日的新闻发布会上发表的关于渥太华官方有意通过一切‘经济、政治和外交手段’，在俄罗斯追求‘政权更迭’的目标提出强烈抗议。”

俄罗斯外交部也说：“要强调的是，俄罗斯保留采取相应反制措施的权利，具体取决于加拿大总理特鲁多政府对抗俄罗斯方针的下一个步骤。必须特别指出的是，这是又一起加拿大至今没有否认的仇俄攻击，将对双边关系产生最严重的后果。”

乔利当时说：“我们可以看到我们在多大程度上孤立了俄罗斯政权——因为我们必须在经济、政治及外交上那么做——以及这会对社会有什么影响，还有俄罗斯政权更迭的可能性。”

荷兰海牙国际刑事法院3月17日指控俄罗斯总统普京犯下战争罪，向他发出逮捕令，加拿大当天对此举表示欢迎。作为北约和七国集团（G7）的一员，加拿大也加入西方盟友的行列，对俄罗斯实施制裁。