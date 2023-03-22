普京：准备帮助中国企业取代西方公司

（早报讯）俄罗斯总统普京说，俄国准备帮助中国企业填补西方企业离开俄罗斯后留下的真空。中国国家主席习近平说，他希望加强中俄之间的协调与合作。

综合路透社和法新社报道，普京与习近平星期二（3月21日）在莫斯科举行第二天的会谈。普京说，他在克里姆林宫与习近平举行了新一轮“有意义、坦诚的”会谈。他在国家电视台发表讲话说，两人“刚刚就俄中关系的发展前景进行了非常有意义和坦诚的意见交流”。

普京还在电视讲话中说，他在会谈中告诉习近平，莫斯科可以满足北京对能源资源日益增长的需求。他与习近平讨论了拟议中的“西伯利亚力量2号”（Power of Siberia 2）管道，将俄罗斯天然气运往中国。如果计划落实，这一管道每年可从俄罗斯经蒙古向中国输送500亿立方米的天然气。俄罗斯多年前就提出了这一想法，但俄罗斯如今更迫切希望转向中国，以取代欧洲作为主要天然气客户。

根据2019年底启动的一项为期30年、价值4000亿美元（约5349亿新元）的协议，俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）目前已经通过“西伯利亚力量”管道向中国供应天然气。这条管道横跨约3000公里。普京星期二说，到了2030年，俄罗斯将向中国提供至少980亿立方米的天然气。

习近平当地时间星期一（20日）下午抵达莫斯科，对俄罗斯展开国事访问。他当天与普京举行非正式会面。