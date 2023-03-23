布林肯：中国正观察世界对俄乌战争的反应

（早报讯）美国国务卿布林肯说，中国正非常地仔细观察美国和世界对俄罗斯入侵乌克兰的反应，但还没有越过向俄罗斯提供致命援助的界限。

路透社报道，布林肯星期三（3月22日）向参议院外交关系委员会作证时说，如果允许俄罗斯在不受惩罚的情况下攻击邻国，这将为可能的侵略者“打开潘多拉的盒子”，一个“冲突的世界”就此而来。

布林肯说，乌克兰的利害关系远超出乌克兰本身，对亚洲有着深刻影响；他指出，日本和韩国在俄乌冲突中一直是乌克兰的主要支持者。

布林肯还说，他不认为中国一直在向俄罗斯提供致命援助。“就在我们今天发言时，我们还没有看到他们越过那条线。”这是他本周将向参议院外交关系委员会作证的四次中的首次。

中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在克里姆林宫会晤时以“亲爱的朋友”相称，并讨论了中国关于解决乌克兰冲突的建议。布林肯说：“他们（中俄）的联姻是权宜之计，我不确定这是否是信念。俄罗斯在这段关系中很大程度上是一个小伙伴。”

布林肯说，中国对俄罗斯的政治和物质支持违背了美国的利益。他告诉立法者，美国国务院和美国国际开发署（USAID）需要总统拜登的全部预算要求来面对俄罗斯和中国带来的威胁，比去年增加11%。“冷战后的世界已经结束，目前正在进行一场激烈的竞争，以决定下一步该怎么走。”

布林肯敦促国际刑事法院（ICC）的每个成员遵守对普京发出的逮捕令。美国不是国际刑事法院的缔约国。