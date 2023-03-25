拜登指中国还没向俄提供用于对付乌武器

（早报讯）美国总统拜登认为中国和俄罗斯的关系“被夸大”，但他强调，不会对这两个国家掉以轻心。他也指中国至今还没向俄罗斯提供用于对付乌克兰的武器。

综合路透社和法新社报道，星期五（3月24日），拜登在渥太华与加拿大总理特鲁多并肩宣布达成包括半导体和移民在内的协议，与本周早前中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在克里姆林宫，强调双方巩固和深化中俄全面战略协作伙伴关系，形成强烈对比。

拜登在渥太华的联合记者会上质疑中俄合作水平，并指中国至今没有向俄罗斯提供用于对付乌克兰的武器。

打了一年多的俄乌战争未见平息，西方认为这场战争是俄罗斯入侵行动，中国至今没有谴责莫斯科出兵，但发表了12点立场声明，并呼吁俄乌双方停火。

拜登称有关中俄关系密切的报道“被夸大了”，“过去三个月，我一直听说中国将向俄罗斯提供重要武器……他们没有。这并不代表他们不会这么做，但他们还没有这么做。”

但拜登补充说：“我不会对中国掉以轻心。我不会对俄罗斯掉以轻心。”

拜登称美国已扩大联盟范围，包括美国与北约、七国集团（G7）、韩国的联盟，还有美国、澳大利亚、印度和日本的四方安全对话（QUAD），并问道：“我们大大扩大了我们的联盟。告诉我，你们看到中国对俄罗斯做出什么重大承诺？他们可以做出什么承诺？”

拜登说，美国和加拿大都是北约盟国，两国一定会“捍卫北约的每一寸领土。”

特鲁多在记者会上说，乌克兰是头等大事。

特鲁多说：“我们今天坚定重申，支持乌克兰人民抵御普京的野蛮入侵。”

谈到中国短视频平台抖音的海外版TikTok，对于加拿大政府相关设备禁止使用TikTok，特鲁多表示高兴。

上个月，加拿大政府以对隐私和安全构成“不可接受”风险为由，宣布所有政府相关设备卸载TikTok。

特鲁多说：“我们对TikTok的担忧，与它的安全性和信息获取有关，中国政府可能通过这个应用取得我们的政府电话数据。个人方面，我的孩子无法使用TikTok是另一件好事。”

特鲁多有三名孩子，其中两个已是青少年。