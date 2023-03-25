俄逾5000名前罪犯作战后获赦免

（早报讯）俄罗斯瓦格纳雇佣军的创办人普里戈任称，超过5000名前罪犯完成对乌克兰作战的合同后被赦免。

路透社报道，瓦格纳雇佣军最初雇用的是俄罗斯军队身经百战的老兵。俄军去年在战场上受挫后，瓦格纳雇佣军在俄乌战事中发挥更突出的作用。身为俄罗斯总统普京亲密盟友的普里戈任（Yevgeny Prigozhin）当时开始从监狱中招募了数以千计的人，在乌克兰一些最危险的战斗中服役，以换取获得自由的机会。

普里戈任在Telegram应用上发布一段音频说：“目前，有超过5000人在完成与瓦格纳的合同后被赦免。”他说，在被赦免的人当中，只有0.31%继续犯罪，他说这个数字比标准指标少10至20倍。

因拥有庞大的餐饮业而被称为“普京的厨师”，普里戈任在普京的一群盟友中是最有权势的。这一群盟友现在控制招募高级军官、前间谍和罪犯的私人军队。

美国将普里戈任视为寡头，并因据称干预美国选举和在全球范围内传播俄罗斯虚假信息而对他实施制裁。普里戈任在苏联时期曾因抢劫和其他罪行入狱九年，然后在1990年代开始经商。他承认干预美国选举，并首次承认他是瓦格纳雇佣军的创办人。

曾在利比亚、叙利亚、中非共和国和马里作战的瓦格纳雇佣军，将自己标榜为世界上最善于作战的雇佣军团体。