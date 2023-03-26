普京：俄罗斯将在白罗斯部署核武器

（早报讯）俄罗斯总统普京星期六（3月25日）宣布将在白罗斯部署战术核武器，这是莫斯科自1990年以来，首次在其他国家部署核武器。

路透社报道，普京告诉国家电视台，白罗斯总统卢卡申科曾就在境内部署战术核武器议题与他进行磋商。

普京说：“这也没有什么不寻常。首先，美国几十年来一直在这样做，他们早就在其盟国的领土上部署了战术核武器。”

普京强调，俄当局同意在不违反《不扩散核武器条约》（NPT）的情况下，在国外部署核武器。

随着俄罗斯与西方国家关系恶化，分析认为，新举措蕴含“重大意义”，因为在此之前，俄当局一直以“未像美国在国外部署核武器”感到自豪。

美国一名不具名高级官员说，莫斯科和明斯克已就转让核武器的问题商议了一段时间。

他说：“我们（美国）没有看到任何需要调整战略核态势的理由，也没有任何迹象表明俄罗斯正准备使用核武器。我们仍致力于北约联盟的集体防御。”

普京尚未公布在白罗斯部署核武器的具体日期。但作为普京宣布的协议的一部分，俄罗斯或在7月1日前，在白罗斯境内完成战术核武器储存设施的建设。

俄罗斯和白罗斯的军事合作密切。2022年，明斯克允许莫斯科利用白罗斯领土向乌克兰派兵。今年1月，两国加强了联合军演。