特朗普在得州竞选集会重申无犯罪或外遇

（早报讯）官司缠身的美国前总统特朗普星期六（3月25日）在得克萨斯州的竞选集会上，再次驳斥了纽约司法部的犯罪指控，声称自己未曾犯罪或外遇。

法新社报道，特朗普在保守派堡垒、得州韦科（Waco）向数千名支持者发表讲话称，他因检察官的“不当行为”，而面临各项虚假调查，指自己是“一个又一个猎巫行动的受害者”。

这是特朗普宣布竞选下届总统以来，第一场重要竞选集会。

特朗普说：“在华盛顿特区‘不公正部门’（department of injustic）的支持和指导下，纽约地区检察官正在对我进行调查，但是调查与犯罪、行为失检和外遇无关。”

据报道，即便官司缠身，特朗普仍深受部分选民爱戴。69岁的匈牙利裔美籍退休人士博德罗吉说：“我爱他。他是我们的救世主。”

另一名54岁得州选民说：“能见到（特朗普）本人，感受到他的精神，也让大家知道我们的存在。”

曾指控特朗普强奸罪的79岁美国女作家卡罗尔（E. Jean Carroll），去年以殴打和诽谤罪对特朗普再次提起诉讼。一个曼哈顿大陪审团预计将在下周恢复这起备受瞩目案件的调查。

上周末，特朗普预测自己会因为2016年竞选总统期间向色情片女星支付封口费一案，于星期二（21日）被捕。除了上述两起案件，特朗普还面对2021年1月6日国会骚乱事件和不当处理国家机密文件的调查。