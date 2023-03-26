乌克兰寻求安理会紧急开会 商讨俄在白罗斯部署核武

（早报讯）乌克兰外交部强烈抨击俄罗斯在白罗斯部署战术核武器，并呼吁联合国安理会召开紧急会议处理这个潜在威胁。

综合外电报道，乌克兰外交部星期天（3月26日）发声明说：“俄罗斯再次证实，它向来不是一个负责任的核武器管理者。核武器只能作为威慑和预防战争的手段，而不是一种威胁和恐吓的工具。”

“乌克兰希望英国、中国、美国和法国采取有效行动，抵制克里姆林宫的核讹诈……我们要求立即召开联合国安理会特别会议。”

北约发言人星期天批评俄罗斯的核言论“危险和不负责任”。“北约保持警惕，我们正在密切留意局势。我们也没有看到俄罗斯的核态势出现任何变化，以致我们必须调整自身的核态势。”

“俄罗斯所提到的北约核共享，完全是在误导别人。北约盟国的行动，是建立在完全尊重所作出的国际承诺的基础上……俄罗斯却一直违背军备管控承诺，最近它就暂停履行《新削减战略武器条约》（New START）。”

俄罗斯总统普京星期六（25日）宣布将在白罗斯部署战术核武器。这是1990年代以来，俄罗斯首次在国外部署核武。

俄罗斯目前在白罗斯部署了10架可以搭载核武的轰炸机，明斯克方面也已获得一批可以安装核弹头的伊斯坎德尔（Iskander）导弹。7月1日，白罗斯境内的战术核武器专用仓库工程将竣工。