尽管有制裁 欧盟仍继续与俄罗斯有经贸合作

自俄罗斯入侵乌克兰以来，欧盟对俄罗斯实施了十轮制裁。但最新数据显示，在多轮制裁措施下，欧盟仍继续与俄罗斯存有大量的贸易往来。

路透社星期三（3月29日）报道， 欧盟统计局（Eurostat）最新公布的数据显示，从2022年3月至今年1月底，欧盟总共从俄罗斯进口了价值1710亿欧元（约2464亿新元）的商品。

这一数额较欧盟向乌克兰运送价值近600亿美元的军事装备而言，少了近两倍之多。

欧盟说，制裁措施旨在削减俄罗斯的收入和获得用于战争的技术。但欧洲议会公布研究报告称，这些制裁“不能切实限制俄罗斯发动战争的能力”。

另据欧盟执行委员会的数据，在2021年，俄罗斯是欧盟的第五大贸易伙伴，两方的贸易往来达2580亿欧元。欧盟主要从俄罗斯进口燃料、木材、钢铁和化肥等。

但截至目前，欧盟仍在天然气、核工业、宝石、化肥等领域，与俄罗斯保有经贸合作。

分析指出，自乌克兰战争爆发后，俄罗斯向欧洲交付的液化天然气减少了40%，但在去年，欧洲向俄罗斯购买了220亿立方米的天然气，较2021年高出约60亿立方米。

报道称，欧盟目前并不寻求落实新制裁，而是希望打击能规避制裁的措施。

2月24日，欧盟各成员国批准第十轮对俄罗斯的制裁措施。新一轮制裁措施包括进一步限制军民两用产品和技术出口到俄罗斯，并对支持俄乌冲突、传播俄罗斯宣传内容或向俄提供用于冲突的无人机的个人和实体，采取有针对性的限制措施。