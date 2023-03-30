俄罗斯以间谍罪名拘留美籍记者

俄罗斯联邦安全局以涉嫌间谍活动为由拘留一名美国籍记者，并要求正式以间谍罪将他逮捕。

综合外电报道，俄罗斯联邦安全局（FSB）星期四（3月30日）说，调查发现，《华尔街日报》美籍记者埃文·格什科维奇（Evan Gershkovich）在叶卡捷琳堡一家俄罗斯军工企业，为美国收集俄国家机密。

不过，FSB并未透露军工企业的具体地点，也未提供任何相关证据。

俄外交部发言人扎哈罗娃说，格什科维奇在叶卡捷琳堡的活动“与新闻无关”，而且这也并非外国记者第一次利用新闻从业者身份，为其他活动打掩护。

克里姆林宫回应称，其他在俄罗斯为美国出版物工作的记者可以继续留任，但前提是他们拥有相关资质，并从事“正常的新闻活动”。

格什科维奇本人否认间谍指控。依照法院要求，他在5月29日前都要被关押在莫斯科的列福尔托沃（Lefortovo）的庭前拘留所。

格什科维奇自2017年以来一直聚焦俄罗斯报道。他曾任职于《莫斯科时报》和法新社，2022年1月加入《华尔街日报》莫斯科分社。

近几个月，他的文章主要涉及俄罗斯政治和俄乌战争。他的手机在星期四被发现无法接通，最后一次上网则是在莫斯科时间星期三（29日）下午1时28分（新加坡时间星期三傍晚6时28分）。

《华尔街日报》对格什科维奇的人身安全表示强烈关注，并呼吁俄方立即将他释放。