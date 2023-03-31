韩国：俄朝协商武器交易有违安理会涉朝决议

美国白宫说，有新的证据表明俄罗斯正寻求朝鲜为俄方提供更多武器。韩外交部官员谴责俄朝武器交易协商有违安理会涉朝协议。

综合外电报道，白宫国家安全委员会发言人柯比星期四（3月30日）说，俄朝正在讨论，由平壤为莫斯科提供20多种武器和弹药，助俄攻打乌克兰。

作为武器交易的回报，朝鲜则获得现金、商品、商用飞机和原材料。

柯比还说：“俄罗斯有意派代表团前往朝鲜，并准备向朝鲜提供食品以换取军火。”

美国财政部星期四还将一名斯洛伐克男子列入黑名单，指其充当俄朝之间的掮客，安排销售和组织交易活动，以便朝鲜能在2022年底至2023年初向俄罗斯运送武器。

2022年12月，白宫也曾披露朝鲜与俄罗斯瓦格纳雇佣兵集团进行军火交易。不过，朝鲜强烈驳斥了这一说法。

韩联社星期五（31日）引述韩外交官员报道，安理会第1718号决议全面禁止对朝武器贸易，韩国政府就俄朝武器交易问题与美方保持密切沟通。

英国广播公司（BBC）的报道指出，朝鲜长期面临粮食短缺问题。有专家在2月警告称，受粮食产量大幅下降、恶劣天气、边境管制严格和国际制裁等因素影响，朝鲜当前的粮食危机极为严重。

韩国当局的卫星图像显示，朝鲜2022年的粮食产量较2021年减少了18万吨。