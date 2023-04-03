俄知名军事博客在圣彼得堡咖啡馆被炸死

俄罗斯知名军事博客弗拉德连·塔塔尔斯基（Vladlen Tatarsky），在圣彼得堡一家咖啡馆炸弹爆炸中身亡，这或是在俄罗斯领土上发生的第二起与乌克兰战争密切相关人物的暗杀事件。

路透社报道，俄罗斯内务部星期天（4月2日）在社交媒体发布消息说，当天傍晚6时13分（新加坡时间星期天晚上11时13分），圣彼得堡瓦西里耶夫斯基地区警方接到通报，当地一家咖啡馆发生爆炸。事件导致一人死亡、16人受伤。

另据俄罗斯新闻社（RIA）报道，有25人受伤，其中19人被送往医院。

塔斯社引述一不愿透露姓名的消息人士说，炸弹藏在一个微型金色雕塑中。当塔塔尔斯基在咖啡馆里对一群人发表讲话时，一个人把这个雕塑作为礼物送给他。

俄罗斯联邦侦查委员会已从谋杀案的方向展开调查。

一名俄罗斯主要官员在没有提供证据的情况下将矛头指向乌克兰；俄罗斯外交部没有指责谁是幕后黑手，但指西方高层的沉默凸显出他们担忧记者安危根本是虚伪。

乌克兰总统顾问说，“国内恐怖主义”正在俄罗斯发生。

塔塔尔斯基的真实姓名是马克西姆·福明（Maxim Fomin），他在社交媒体平台Telegram拥有超过56万名粉丝，是俄罗斯最知名的军事博主之一。他支持俄罗斯在乌克兰的战争，也经常批评军队中的高层。

去年9月，俄罗斯总统普京在克里姆林宫宣布乌克兰四个占领地区为俄罗斯领土，塔塔尔斯基以线上方式参加这个仪式。当时他在视频中说：“我们将打败所有人，我们将干掉所有人，需要的话，我们将剥夺他们的所有。一切都会如我们所愿。”