拉夫罗夫指责西方试图离间俄中关系

俄罗斯外交部长拉夫罗夫说，西方试图以俄中不平等关系和莫斯科依赖北京的言论，来离间俄中关系。

路透社报道，《论据与事实》周报（Argumenty i Fatky）网站星期二（4月4日）刊登了拉夫罗夫的专访。

拉夫罗夫在访问中说，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平上个月进行了10小时的会谈，大幅提升两国的“战略伙伴关系”，称已超越单纯的双边关系。

拉夫罗夫说，俄罗斯和中国“拥有同志情谊，愿意并肩捍卫彼此的根本利益”。

他说，长期以来，关于莫斯科和北京关系不平等的说法，“一直被不友好国家夸大了”。

拉夫罗夫说：“我们认为这是在试图挑拨离间，试图抹黑我们两国的友好关系。”

拉夫罗夫也在访问中谈到欧盟对俄罗斯的敌对态度，并警告，如有必要，俄罗斯将以强硬方式和欧洲打交道。

3月21日，习近平在莫斯科克里姆林宫同普京举行会谈后，共同签署并发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》。

关于乌克兰问题，双方认为，联合国宪章宗旨和原则必须得到遵守，国际法必须得到尊重。俄方积极评价中方在乌克兰问题上的客观公正立场。双方反对任何国家或国家集团为谋求军事、政治和其他优势，而损害别国的合理安全利益。

西方和乌克兰谴责俄罗斯入侵乌克兰，是帝国主义的土地掠夺。