泽连斯基：若巴赫穆特被包围 将保护死守的乌军

乌克兰总统泽连斯基说，乌军在东部盐矿小镇持续面临困境，若出现被俄罗斯部队包围的风险，基辅将采取“相应”决定保护这批乌军。

路透社报道，泽连斯基星期三（4月5日）出访波兰时说，这批仍在巴赫穆特市内死守的乌军，有时能成功推进一点，但会被俄军击退。

但他重申，乌军仍未撤离巴赫穆特，俄军也未占领该市。

泽连斯基说：“对我来说，最重要的是不要失去我们的士兵。当然，如果出现更加激烈的时刻，我们可能会因被包围而损失士兵……（驻守在巴赫穆特的）将领们会做出相应的正确决定。”

分析认为，泽连斯基此番发言透露出在巴赫穆特撤兵的想法。

泽连斯基也呼吁西方国家继续为乌克兰提供更多军备，指获得的弹药越多，乌军就能越快在巴赫穆特发起反攻。

同日，波兰总统杜达宣布，将向乌克兰提供14架苏制米格-29战机。波兰之前已向乌克兰提供四架苏制米格-29战机，另有四架米格战机正在送往乌克兰。

据悉，俄乌战争爆发之前，乌克兰拥有数十架米格-29战机，但经过一年多的战役，尚不清楚还有多少战机仍在服役。

40架米格-29战斗机可组建四支飞行大队，且战机都已经过升级，达到了北约的空军标准，可以使用北约援助的机载导弹。若乌克兰获得这批战机，将对俄军防空系统带来重大考验。