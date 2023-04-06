俄召开安理会非正式会议 英美等国阻止联合国直播

俄罗斯担任联合国安理会轮值主席国，星期三（4月5日）通过线上方式召开非正式会议，当俄罗斯儿童权利专员讨论“从冲突地区撤离儿童”相关课题，多国外交官断然离席，以示抗议。

综合《纽约时报》和路透社报道，俄罗斯作为本月的联合国安理会轮值主席国组织召开星期三的视频会议。俄罗斯儿童权利专员利沃瓦-贝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）通过视频发言，讲述乌克兰儿童问题。

国际刑事法院此前指控俄罗斯非法转移乌克兰儿童，以及非法将乌克兰居民转移至俄罗斯，将这些行为定为战争罪，并向普京和利沃瓦-贝洛娃发出逮捕令。

不过，俄罗斯方回应称，国际刑事法院的逮捕令不具备法律效力。

利沃瓦-贝洛娃在会上说，自去年2月以来，有大约500万乌克兰人前往俄罗斯，包括70万名儿童；约2000名儿童来自孤儿院，并由监护人陪同，其中约1300名儿童已返回乌克兰；目前仍有400名儿童在俄罗斯的孤儿院，358名儿童安置在俄罗斯寄养家庭。

她还向与会各国展示乌克兰儿童在俄罗斯的视频，并说：“我想强调的是，与乌克兰不同，我们不会利用儿童进行宣传。”

公开的视频包括她本人在医院和家中探望面带微笑的乌克兰儿童，并拥抱他们，递给他们玩具和护理包。

这场会议遭到联合国多国代表的反对，其中英美阻止联合国对本次会议进行网络直播。作为替代方案，俄罗斯提供了YouTube直播链接。

直播视频显示，利沃瓦-贝洛娃线上发言时，包括英国和美国在内的多国外交官断然离席，以示抗议。

英国外交部长克莱弗利发推文说，英国“永远不会允许俄罗斯的谎言不受到质疑”。

美国代表也说，这场会议以及利沃瓦-贝洛娃的出席本身“非常荒谬”，俄罗斯的行为凸显它对联合国和国际法的蔑视。