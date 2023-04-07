俄白领导人讨论联盟国家一体化议程

俄罗斯和白罗斯讨论联盟国家一体化议程。俄罗斯总统普京和白罗斯总统卢卡申科出席了会议，讨论两国在经济、安全等领域一体化议程。

新华社报道，俄罗斯和白罗斯联盟国家最高国务委员会会议星期四（4月6日）在莫斯科克里姆林宫召开。

普京在会议上说，联盟国家在关键经济领域一体化上取得显著成就，政府和相关机构已实施了2021年俄白联盟国家最高国务委员会批准的28个行业一体化计划中74%的内容，相关工作取得“具体、切实”的成果。俄白未来将继续加强能源一体化，推进建立两国统一的石油和天然气市场，签署统一电力市场的协议。

卢卡申科说，过去27年，白罗斯和俄罗斯双边贸易额增加了4.5倍以上。生产合作成为两国关系的关键领域，双方共有超过8000家合作企业，带动数10万人就业。

在谈到国防和安全问题时，卢卡申科说，联盟国家的国防和防空系统正高效运作。得益于提前采取的措施，双方在防范和应对边境国际恐怖主义、偷渡、走私、武器和毒品贩卖等问题上的能力得以提高。

普京强调，两国将加强安全、国防及军事技术领域的合作，这符合国家和人民的根本利益。俄白联盟国家安全观的起草准备已经开始，这份文件将确立两国合作的基本任务。

会议期间，双方批准了若干旨在进一步深化一体化进程的决定。

俄白两国于1999年12月8日签署建立俄白联盟国家条约，规定两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立邦联性质的国家。2021年11月4日，普京与卢卡申科在俄白联盟国家最高国务委员会视频会议上签署落实联盟国家一体化法令，批准涉及两国28个行业的一体化计划。