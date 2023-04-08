消息：美商务部高官下周到中国 为雷蒙多或访华行程做准备

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）引述消息人士说，美国商务部高级官员下周将到中国，为商务部长雷蒙多今年迟些时候的可能访华行程做准备。

CNBC星期五（4月7日）报道，美国商务部中国问题高级顾问易明（Elizabeth Economy）和负责中国与蒙古事务的商务部副助理部长塔特洛克（Scott Tatlock），下周将前往北京和上海。

商务部发言人证实这项消息，称商务部官员、政府对口单位和业者将与中方就双边贸易和商业机会进行讨论。

但消息人士说，雷蒙多的潜在访问具有风险，因为她有可能空手而回。

雷蒙多星期五呼吁欧洲各国政府与美国合作应对气候变化，抗衡中国的影响力。她接受彭博电视访问时说，欧洲领袖对美国通过的降低通胀法案感到不满，但实际上，无论是降低通胀法案或是晶片法案，欧美都应该共同合作，一起应对气候变化和中国带来的全球竞争。

法国总统马克龙本周访问中国，在他访华之时，中国航空器材集团与空中客车公司签署了160架客车飞机的批量采购协议；空客公司还宣布在天津投资建设第二条生产线，拓展A320系列飞机的总装能力。

北京尚未履行中美2020年贸易协议中的承诺，即在2020年和2021年额外购买2000亿美元（约2664亿新元）美国商品和服务。雷蒙多已承诺将确保这项协议获得落实，包括中国承诺购买的波音公司飞机。

雷蒙多在2021年9月对记者说：“中国航空公司订购了价值数以百亿美元计的波音飞机，这项协议仍被中国搁置，这危及了美国的大量工作岗位。”