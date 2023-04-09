美军机密文件外泄 纽时：美国已渗透俄安全和情报部门

美媒分析称，美国机密军事文件在社交媒体平台外泄事件，显示出美国已深入渗透俄罗斯的安全和情报部门，且有能力提前警告乌克兰可能的袭击，也能对莫斯科的军事力量进行评估。

美国《纽约时报》星期天（4月9日）刊文称，这批标注“机密”或“高度机密”的文件出自2月底和3月初，包含美国对乌军当前困境的评估、防控弹药的严重短缺，以及俄军在乌东巴赫穆特取得的战果。

据了解，被泄的机密信息已远超美国军事援助乌克兰的范围，凸显出五角大楼除了严密监控俄军动态，可就尚未发生的袭击向盟国发出警告；同时也在密切监视乌克兰最高军事和政治领导人，以清楚掌握乌克兰的战斗战略。

分析指出，这批文件或将损害乌克兰对战争诉诸的努力，因为文件暴露了美国对哪些俄机构的渗透最多，为莫斯科提供了切断信息源的机会。

美国官员说，现在评估泄密文件造成的损害程度还为时过早，但若俄罗斯能确定美国如何收集信息并切断信息流，就有可能对乌克兰战争产生影响。

除了对前线战况造成潜在影响，机密信息或在其他方面损害美国的外交关系，因为五角大楼不仅密切监视俄罗斯，同时也在监视盟国。

虽然美国的监视行动早已是“公开的秘密”，但这一行动被赤裸裸的摆在台面上，将在一定程度上打击美国与关键伙伴的关系，比如韩国。美国需要韩国协助向乌克兰提供武器装备。

众议院情报委员会成员、共和党代表加拉格尔（Mike Gallagher）预计，拜登政府将在下周国会复会时向立法者介绍此事。

加拉格尔说：”我们谈论的是可能损害美国安全和中央情报局在欧洲和世界各地的努力的事情。”

乌克兰官员则坚称相关文件是被篡改或伪造的。乌总统办公室顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）说，泄密的目的是为了挑拨乌克兰与合作伙伴的信任关系。

美国国家安全机构正在努力找出泄密源头。