普京会见中国防长 称军事合作在俄中关系中占重要地位

俄罗斯总统普京星期天（4月16日）在莫斯科会见中国国务委员兼国防部长李尚福，强调双方的战略关系。

国际文传通讯社报道，普京在与李尚福举行会谈时特别提到双方在情报方面的交流，以及在远东和欧洲的联合演习。

另据新华社报道，普京请李尚福转达对中国国家主席习近平主席的诚挚问候和美好祝福。他说，习近平前不久访问俄罗斯，取得丰硕成果。他和习近平就新时代俄中关系发展作出规划部署，一致同意进一步加强两国战略协作，深化在经济、文化、教育等领域务实合作。俄中军事合作在两国关系中占有重要地位，希望两军加强联合演训、专业交流等领域合作，不断深化两国战略互信。

李尚福转达了习近平对普京的亲切问候和良好祝愿。李尚福说，两国元首为中俄关系发展定向把舵，新时代全面战略协作伙伴关系不断深化，中俄军事互信日益巩固，合作成果丰硕。中方愿同俄方一道，全面落实两国元首共识，进一步密切两军战略沟通，加强多边协调配合，为维护世界和地区安全稳定作出新贡献。

美国多次警告中国不要向莫斯科提供致命性援助。美国国务卿布林肯2月说，北京可能批准中国公司向俄罗斯提供非致命的“双重用途”战争支持。北京过后回应说，中国从不向卷入冲突的各方出售武器。