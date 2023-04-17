俄防长向普京报告俄太平洋舰队演习情况

俄罗斯国防部长绍伊古星期一（4月17日）向总统普京报告了俄罗斯太平洋舰队的演习情况。

路透社报道，在俄罗斯国家电视台播出的新闻片段中，绍伊古告诉普京，演习包括“模拟打击在太平洋的敌方海军”。

普京回应说，突击检查显示驻扎在俄罗斯远东地区的俄太平洋舰队处于高度戒备状态，他也说，俄罗斯的首要任务是乌克兰特别军事行动。

另一方面，日本内阁秘书长松野博一星期一说，日本已就俄罗斯在北海道附近有争议岛屿周围举行军事演习，向俄罗斯提出抗议。

松野博一还说，俄罗斯通知日本，俄罗斯海军将于4月18日至22日在有争议岛屿周围进行导弹演习。

俄罗斯国防部4月15日公布消息称，俄太平洋舰队全体进入最高战备状态。为了完成突击战备检查任务，俄太平洋舰队的各型舰艇已离开驻地，前往日本海、鄂霍次克海和白令海指定海域的作战部署地。

另外，俄太平洋舰队从14日上午9时开始接受突击检查。绍伊古当天说，俄太平洋舰队在突击检查期间，将完成打击假想敌舰艇突击群及地面目标的导弹发射任务。

此次演习正值中国国防部长李尚福到莫斯科访问。他于星期天与普京进行会谈。

据日本媒体报道，俄罗斯此次演习旨在遏制日美，尽管俄方并没点名任何国家。不过普京的新闻秘书佩斯科夫当天称，对俄太平洋舰队进行突击检查是保持俄罗斯武装部队必要战备水平的常规做法，与北约在亚太地区的活动无关。