俄罗斯入侵乌克兰彻底改变北约军事战略

俄罗斯在乌克兰的暴行给北约组织带来很大的震撼，使北约转变为一个战斗联盟，像它在冷战时代那样，誓要捍卫北约的“每一寸”领土。

《纽约时报》报道，俄罗斯入侵乌克兰是二次世界大战以来，欧洲损失最惨重的一场战争，推动了北约倾注全力，再次成为一个强大的作战联盟。

对于一个数十年来一直处于冬眠状态和自我怀疑的联盟组织来说，这种转变是革命性的。不仅如此，放弃了长期中立政策的芬兰也在本月正式加入北约，这对发动乌克兰战争的俄罗斯总统普京来说，也是一个始料不及的重大后果。

北约如今的立场正迅速从军方所谓的报复性威慑（deterrence by retaliation），转变为拒止性威慑（deterrence by denial）。过去，如果俄罗斯来犯，北约成员国将坚守阵地，直到主要由美国组成的盟军前来支援，才会反击俄军的入侵，并设法把他们击退。

但在布查、伊尔平、马里乌波尔和赫尔松等乌克兰占领地区遭到俄军的残暴屠杀后，北约边境国家包括波兰和巴尔干半岛的国家，已不愿意容忍面对俄罗斯入侵的任何风险。这些国家注意到俄罗斯入侵乌克兰的最初几天，被俄军占领的乌克兰领土，甚至比一些波罗的海国家的面积还大。

为了防止这种情况的发生，采取拒止性威慑，意味着北约需要更多军队永久驻扎在俄罗斯边境地区，更多地整合美国和盟国的战争计划，更多的军费开支，对盟国的特定类型部队和武器也有更具体的要求。

普京长期抱怨遭到北约的包围和侵蚀，北约原本对于在与俄罗斯接壤的整条边界沿线部署西方军队仍有所保留，但他入侵乌克兰的行动，已彻底改变了北约的想法。

现在北约不仅要拥有更强大、更有能力的部队，还要让俄罗斯明显感受到他们的存在，这对北约来说是发挥威慑作用的关键因素。

欧洲理事会外交关系负责人的格兰德（Camille Grand），原为北约主管国防投资的助理秘书长。他说，对于国防投资，北约“现在的争论焦点不再是多少才算太多，才不会惹恼莫斯科”。