G7无期限支持乌克兰 强调须与中国坦诚沟通

七国集团（G7）誓言支持乌克兰对抗俄罗斯没有期限，并希望扩大与中国的接触，以便与这个全球第二大经济体维持稳定关系。

彭博社报道，在日本长野县轻井泽举行的G7外长会议星期二（4月18日）结束，G7外长在会后发布的一份公报中，“以最强烈的措辞”谴责俄罗斯对乌克兰的战争。各国重申支持乌克兰总统泽连斯基的和平计划，并抨击俄罗斯“不负责任的核言论”。

公报说：“我们今天再次承诺，我们将继续支持乌克兰，只要有需要，我们将为乌克兰继续提供安全、经济和机构方面的支持，以帮助乌克兰保卫自己，确保它的自由和民主的未来，并阻止俄罗斯未来侵略乌克兰。”

G7外长也说，他们认识到与中国“坦诚接触”的重要性，以及为了共同的利益必须“一起携手合作”，并呼吁“和平解决”与台湾有关的问题。

他们还说，“G7成员在台湾问题上的基本立场没有改变，包括支持一个中国政策”，驳斥北京指G7成员尤其是美国寻求改变现状的指控。

日本外长林芳正在星期二的新闻发布会上说，维持台湾海峡的和平稳定至关重要，他还强调，G7外长一致同意印太地区的重要性以及有必要和太平洋岛国保持接触。

法国总统马克龙访问中国后提出欧盟必须维持“战略自主”，应避免卷入中美之间的争端，受到一些盟友的批评，G7寻求在G7外长会议上消弭分歧，展现团结。公报中关于中国的措辞，明显比在华盛顿经常听到的激烈措辞要温和得多。