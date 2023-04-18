乌军：俄罗斯正在加大对巴赫穆特的袭击

乌克兰军方说，俄军正在加大对乌东城市巴赫穆特的袭击力度。美国媒体称，乌克兰将在4月30日发动反攻。

路透社报道，乌克兰地面部队最高指挥官瑟尔斯基（Oleksandr Syrskyi）星期二（4月18日）发声明说：“目前，敌人（俄军）正在增加重炮和空袭力度，以将这座城市变成废墟。”

俄罗斯国防部星期六（15日）称，俄罗斯瓦格纳集团在巴赫穆特激战中，成功再攻下北部和南部两个地区。另据英国防部消息，乌军在俄军新一轮猛攻和炮轰下，被迫弃守巴赫穆特的一些阵地。

瓦格纳集团创始人普里戈任本月早些时候说，俄方战斗部队已控制了该市八成以上地区。但这一说法遭乌克兰当局否认，称乌军仍掌控着超过两成以上地区。

另据美国《新闻周刊》（Newsweek）星期二（17日）引述泄露的机密文件称，美国及其盟友正在帮助乌克兰准备进攻，计划于4月30日发动攻势。泄密文件还显示，乌克兰已经将12个旅调动到巴赫穆特方向，总计人数超过3万人。

不过，乌军面临的弹药短缺问题至今未决。美国《华盛顿邮报》日前刊文称，即使在弹药短缺的情况下，乌克兰每天仍要发射约7700枚炮弹。俄罗斯虽然可能同样面临弹药短缺问题，但火力依然强于乌方，有人估计是乌克兰发射量的三倍。