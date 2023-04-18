案件首次提堂 俄法院不准美籍记者保释

俄罗斯法院星期二（4月18日）拒绝《华尔街日报》美国记者格什科维奇的保释申请，意味着格什科维奇将继续遭拘留到5月底。

俄罗斯当局在2023年3月30日以间谍罪为由，逮捕31岁的格什科维奇（Evan Gershkovich），罪成可判监禁20年。《华尔街日报》和格什科维奇都否认了指控。

综合路透社和彭博社报道，格什科维奇星期二出庭时，面带微笑，神色平静。这是他被捕后在案件首次提堂时露面。

代表律师向法官提议，让格什科维奇以5000万卢布（约82万新元）申请保释或申请软禁，但都被法官拒绝，意味着格什科维奇将在列福尔托沃（Lefortovo）的庭前拘留所还押到5月29日。

据悉，美国驻俄罗斯大使特雷西（Lynne Tracy）也出席了这场闭门庭讯。美国国务院指格什科维奇是 “被错误拘留”，一再敦促俄罗斯释放格什科维奇。

格什科维奇自2017年以来一直专注于俄罗斯的报道。他曾任职于《莫斯科时报》和法新社，2022年1月加入《华尔街日报》莫斯科分社。近来，他的文章主要涉及俄罗斯政治和俄乌战争、俄罗斯战后经济等敏感议题。

除了格什科维奇之外，俄当局还拘留了美国海军陆战队前队员惠兰（Paul Whelan），美国一直未能达成释放惠兰的协议。惠兰在2020年被俄罗斯法院判定为间谍罪。