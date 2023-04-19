北欧媒体：俄间谍船拟在北海进行破坏活动

北欧公共广播公司星期三（4月19日）播出的纪录片显示，俄罗斯涉嫌长期在北海开展旨在破坏北欧能源基础设施的间谍计划。

法新社报道，挪威广播公司NRK、丹麦国家广播电视台（DR）、瑞典电视台（SVT）和芬兰广播公司（YLE）等北欧公共电视台进行的一项联合调查显示，莫斯科在一项缩写为“GUGI”或称“深海研究总局”的间谍计划中，利用数十艘军用和民用船只收集关于风力发电站和通信电缆的信息。

这项报告中还包括了北欧国家情报官员的评论。

当这部名为《影子战争》（The Shadow War）纪录片部分片段播出后，立刻引起俄罗斯当局的回应。

克里姆林宫称，这是一个“错误且毫无根据”的指控，呼吁国际社会应对北溪天然气管道爆炸事件进行“透明和公正的国际调查”。

克宫发言人佩斯科夫说：“这些（北欧）国家的媒体在调查中犯了一个错误，就是再一次毫无根据地指责俄罗斯。”

在纪录片中，一艘来自俄罗斯的海洋研究船，在2022年底出现在英国和丹麦附近的大型海上风电场附近航行；当调查团队乘坐小艇接近这首船只时，看到船上站着头戴面具且全副武装的人。

挪威警方登上另两艘俄罗斯拖网渔船后，发现了苏联时期的老式无线电台，操作员则被关在一个上锁的隔间里。

挪威广播公司NRK则表明，根据船舶自动识别系统（AIS）的统计，在10年里，至少有50艘俄罗斯船只或在瑞典“秘密收集信息”；瑞典电视台（SVT）则说，在过去五年里，有27艘可疑船只驶过该国水域或停靠在港口。

这部纪录片的完成内容将于星期三较迟时分播出。