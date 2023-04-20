俄罗斯发布征兵视频 强调“真男人”应保卫祖国

俄罗斯军方近日发布一则征兵宣传视频，通过生活化场景与战场情景之间的转换，以及着重强调“真男人”等男性品格，期望吸引有志人士加入俄军队伍。

从社交媒体平台上转载的俄征兵视频中可以看到，几名男性的身份在超市保安、健身教练、网约车司机与军人之间切换，画面还配有“你是一个真正的男人，做一个真正的男人”，以及“这真是你的力量所在吗？”等文案，背景音乐也十分庄严、激昂。

视频末尾还展示出征兵待遇，如合同制、月薪20万4000卢布（约3335新元）等。

此前有英国军事情报和俄罗斯媒体的报道称，莫斯科正寻求招募多达40万名职业士兵，以志愿者的身份加入俄军部队，从而巩固在乌克兰的俄军力量。

俄罗斯总统普京去年9月21日在全国讲话中宣布，在国内进行部分动员后，从俄罗斯起飞的单程航班机票价格飙升并迅速售罄。之后，俄当局便淡化第二次动员的可能性，但已采取行动引入电子征召令，以打击逃避征召者，同时寻求招募志愿者。

最近几周，俄罗斯首都莫斯科出现了招募职业军人的海报，宣称 “我们的职业是保卫祖国”。

相关海报表明，俄军正在招募炮手、工兵、军医、司机和坦克指挥官，并承诺这将是光荣和备受尊重的职业，还会得到体面的报酬。