非欧盟国妇女遭遇暴力等风险 可申请欧盟难民身份

欧洲法院（ECJ）星期四（4月20日）说，来自欧盟以外的妇女若在原籍国面临“荣誉”犯罪、强迫婚姻、家庭暴力等风险，或可授予欧盟国家难民身份。

路透社报道，欧洲法院一名检察长星期四在保加利亚法院提起的一个案件中，发表了上述言论。

保加利亚法院不确定是否给予一名库尔德离异妇女难民身份。这名妇女说，倘若她被遣返回原籍国土耳其，将面临暴力风险。

这名妇女被强制婚配，在婚后遭遇多次家暴，以及被男方和其他家庭成员威胁。她最终选择出逃，来到欧盟成员国保加利亚。

本案的总检察长图尔（Richard de la Tour）说，当属于“特殊社会群体”的个人面临暴力风险，便能以难民身份获得国际保护；在欧盟法律中，妇女因其性别身份，也可属于这一群体。

因此，保加利亚当局须仔细评估该妇女在土耳其面临的风险，与她的性别之间有无直接联系。

在欧盟的体系中，总检察长参与法庭案件，可以向当事人提问，之后会起草自己的意见。

虽然总检察长的意见对欧洲法院和成员国的法院都没有约束力，但他们的结论往往会被考虑在内，并且可能成为法院对案件的判决。

2021年，土耳其总统埃尔多安宣布，土耳其退出防止暴力侵害妇女的《伊斯坦布尔公约》，引发国内妇女和国际社会的强烈抗议。