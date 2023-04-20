非欧盟国妇女遭遇暴力等风险 可申请欧盟难民身份

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更新 / 2023年4月20日 11:46 PM
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发布 / 2023年4月20日 6:31 PM
欧洲法院一名总检察长说，欧盟以外的妇女在原籍国遭遇强制婚姻、家暴、“荣誉”犯罪等暴力风险时，或可获得欧盟国难民身份，以寻求庇护。图为今年国际妇女节，土耳其伊斯坦布尔的女性发起游行，抗议针对女性的暴力。（路透社）
欧洲法院一名总检察长说，欧盟以外的妇女在原籍国遭遇强制婚姻、家暴、“荣誉”犯罪等暴力风险时，或可获得欧盟国难民身份，以寻求庇护。图为今年国际妇女节，土耳其伊斯坦布尔的女性发起游行，抗议针对女性的暴力。（路透社）

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欧洲法院（ECJ）星期四（4月20日）说，来自欧盟以外的妇女若在原籍国面临“荣誉”犯罪、强迫婚姻、家庭暴力等风险，或可授予欧盟国家难民身份。

路透社报道，欧洲法院一名检察长星期四在保加利亚法院提起的一个案件中，发表了上述言论。

保加利亚法院不确定是否给予一名库尔德离异妇女难民身份。这名妇女说，倘若她被遣返回原籍国土耳其，将面临暴力风险。

这名妇女被强制婚配，在婚后遭遇多次家暴，以及被男方和其他家庭成员威胁。她最终选择出逃，来到欧盟成员国保加利亚。

本案的总检察长图尔（Richard de la Tour）说，当属于“特殊社会群体”的个人面临暴力风险，便能以难民身份获得国际保护；在欧盟法律中，妇女因其性别身份，也可属于这一群体。

因此，保加利亚当局须仔细评估该妇女在土耳其面临的风险，与她的性别之间有无直接联系。

在欧盟的体系中，总检察长参与法庭案件，可以向当事人提问，之后会起草自己的意见。

虽然总检察长的意见对欧洲法院和成员国的法院都没有约束力，但他们的结论往往会被考虑在内，并且可能成为法院对案件的判决。

2021年，土耳其总统埃尔多安宣布，土耳其退出防止暴力侵害妇女的《伊斯坦布尔公约》，引发国内妇女和国际社会的强烈抗议。

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