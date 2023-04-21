北约对乌克兰反攻有信心 望其夺回更多领土

包括北约成员国在内的54个国家，星期五（4月21日）在德国拉姆施泰因（Ramstein）空军基地举行乌克兰防务联络小组会议，讨论对乌克兰防务支持及乌军反攻等课题。

综合路透社和法新社报道，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）对乌克兰计划中的反攻行动有信心，相信乌克兰能够夺回更多领土。

他受访时说：“今天的一个主要问题，是研究乌克兰所需的不同的能力、系统和供给，以便能够重新夺回更多的土地。”

斯托尔滕贝格还说，爱国者防空系统已交付乌克兰，但并未透露具体的数量或细节。

美国五角大楼此前宣布为乌克兰提供爱国者防空系统，并在美国对乌克兰士兵进行操作训练。

一同与会的德国国防部长皮斯托里奥斯（Boris Pistorius）说，德国、波兰和乌克兰当天签署一项协议，将在乌克兰建立一个维修中心，用于豹式坦克（Leopard）的修缮工作。

皮斯托里奥斯说，维修中心可能将于5月底开始运营，成本预计为1.5亿至2亿欧元（约2.19亿至2.9亿新元）。

谈及乌克兰加入北约的前景，皮斯托里奥斯说，北约成员国都同意将乌克兰视为未来的成员，但眼下的重中之重是必须在战场上给予乌克兰支援。

当天会议开始前，斯托尔滕贝格曾表明，北约成员国都同意乌克兰最终应该加入北约，但也强调当前的重点是乌克兰必须在战争中赢得胜利。

美国防长奥斯汀当天早些时候强调，战事持续一年多来，国际社会对乌克兰的支持仍然“强大而真实”。