SpaceX火箭“星舰”爆炸 得州城市被污垢覆盖

美国太空探索技术公司（SpaceX）的“星舰”（Starship）火箭日前在得克萨斯州首飞失败并爆炸后，周边城市被棕色灰尘覆盖，引发在地居民担忧健康问题。

美国《纽约时报》报道，“星舰”火箭在得州卡梅伦县博卡奇卡发射台的上空爆炸时，除了四处散落火箭尘埃和碎片，附近房屋还发生小规模晃动，部分窗户被震碎。

当地居民形容说，火箭爆炸时，有点像发生了一场小型地震。

位于发射台西北部的伊莎贝尔港发言人贝茨（Valerie Bates）说，火箭发生爆炸后，市里的几乎所有地方都“覆盖了相当厚的颗粒状沙尘”。

4月20日，SpaceX的“星舰”火箭在得州卡梅伦县博卡奇卡发射台准备升空。（法新社）

为了保护公众健康和安全，当局曾一度关闭发射台附近的海滩和交通路段，以进行清理工作。

贝茨补充说，根据当前的信息，这些灰尘不会影响人体健康。但专家认为，如果没有对灰尘和碎片进行化学分析，很难确保有关物质是否对人体无害。

距离离发射台更近的地方，发生大块碎片砸向一辆汽车的事故，所幸无人受伤。

“星舰”火箭发射失败后，火箭残骸四处飞砸。（法新社）

负责拍摄SpaceX火箭升空的LabPadre公司创始人巴尔德拉斯（Louis Balderas）说：“有保龄球大小的混凝土碎片从发射台区域飞出，爆炸造成了一个坑，估计约有25英尺深。”

SpaceX公司并未对爆炸事件后的环境问题作出回应。

SpaceX的“星舰”火箭星期四（4月20日）在得州发射台进行首次试飞，但因未能完成底部推进器与主体火箭的分离，在升空不到四分钟后，发生爆炸。