欧洲2022年军费开支创冷战以来最高纪录

欧洲在2022年的军费开支以创纪录的速度增长，在俄罗斯入侵乌克兰后达到了冷战以来最高水平。

法新社报道，斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）星期一（4月24日）说，欧洲军费增长让全球军事支出连续八年创下最高纪录，2022年达到2.24万亿美元（约2.98万亿新元），占世界国内生产总值的2.2%。

研究员说，乌克兰战争推动了欧洲增加预算支出，美国和中国在东亚地区未解决和恶化的紧张局势也是因素之一。

在以俄罗斯入侵乌克兰为标志的一年里，欧洲在2022年的军队开支比前12个月多出13%。SIPRI说，这个数字没有考虑到急剧的通货膨胀率，这意味着实际支出甚至更高。这是30多年来最强劲的增长，以不变美元计算，恢复到1989年柏林墙倒塌时的支出水平。

仅乌克兰就将支出增加了七倍，达到440亿美元，或国内生产总值的三分之一。SIPRI指出，乌克兰还受益于来自国外数十亿美元的武器捐赠。同时，估计显示，俄罗斯去年的支出增长了9.2%。

2022年，欧洲的军事开支总额为4800亿美元，过去十年已增加了三分之一。这一趋势预计未来十年将持续并加速发展。研究员说，欧洲 “有可能“在几年内看到与2022年类似的增长水平。