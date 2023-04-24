研究：黑色素干细胞“卡住不动”导致毛发变白

美国纽约大学等机构研究人员通过动物实验发现，毛发变白是因为黑色素干细胞“卡住不动”，无法移动到正确的位置接收相关分子信号，因而不能再分化成黑色素细胞。

新华社报道，这项研究显示，小鼠的黑色素干细胞具有一种与其他成体干细胞截然不同的能力：它们会在毛囊的不同区室之间来回移动，在此过程中反复分化和去分化，即回到未分化的状态。随着毛囊老化，越来越多的干细胞卡在未分化区室无法脱离。

研究人员推测，人类的黑色素干细胞也是通过这种独特机制维持再生和分化能力，让卡住的干细胞动起来就有可能让白发自然变黑。相关论文日前发表在英国《自然》杂志上。

黑色素干细胞位于毛囊上部的隆突区域，移动到稍下的毛芽区域并分化成中间状态的“过渡放大细胞”，然后继续下行，在底部毛球区域变为成熟的黑色素细胞。此前人们认为，这个过程与其他成体干细胞分化一样是单向的，不会自行逆转。

研究人员反复去除小鼠的毛，以迫使毛发再生，加快毛囊老化。活体细胞成像和基因测序显示，黑色素干细胞移动到毛芽区域变成“过渡放大细胞”后，还能回到隆突区域，“逆生长”成为未分化的干细胞。

在实验进行的两年期间，保有移动能力的黑色素干细胞持续分化和去分化，显示该机制是长期持续的。小鼠几次被去毛之后，卡在隆突区域的干细胞超过了50%。隆突区域几乎接触不到分化信号分子，因此卡在这一区域的黑色素干细胞无法再分化。

研究人员说，黑色素干细胞在正常生理状态下有如此之强的可塑性，可能是黑色素瘤难以治疗的原因之一。