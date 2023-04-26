巴赫穆特守军：我们很疲惫

俄乌两军在乌克兰东部前线城市巴赫穆特的攻防战至今未息，乌克兰在地守军说，俄军不间断的炮弹袭击，使他们感到精疲力尽。

法新社星期三（4月26日）报道，一名自称“哲学家”的乌军副营长说：“不管是白天还是黑夜，他们（俄军）都不会停止攻击。只有当我们击中他们时，他们才忙着疏散伤员和死者（暂停袭击）。”

两军正在争夺巴赫穆特伊万诺夫斯克村庄（Ivanivske）的一处公路，周边平房皆被炸毁。

乌军称，俄军正在“一点一点地蚕食”巴赫穆特。尽管守卫国土的初心不变，但乌军副营长坦言：“我们很累、很疲惫。”

若从高出往下看，除了袅袅白烟，巴赫穆特已无生息。（路透社）

虽然早已身心俱疲，但他仍愿意坚守阵地，为其他部队赢得更多先机。他说：“我们在这里抵抗的每一天，都会给其他部队带来更多机会，为反攻做准备。”

不过，事实上，相较于俄军看似“没有尽头”的炮袭资本，乌军则持续面临弹药短缺的困境。

在巴赫穆特战役中，乌军持续面临弹药短缺，图为数名乌军在前线移动炮弹。（法新社）

乌军副营长说：“我们的弱点是，我们对炮弹的需求很饥渴。”

俄军试图攻占巴赫穆特已有数月，这座城市虽不具有重大战略价值，但在战事停滞不前的当下，克里姆林宫希望借由拿下此地来宣称取得某种胜利。乌军则希望通过坚守巴赫穆特来消耗俄军资源。

这座战前曾是7万人的家园城市，早已满目疮痍，所到之处都是大小不一的弹坑。

前线城市巴赫穆特的居民楼被炮火炸毁。（法新社）

乌克兰一名无人机操作员告诉法新社：“从天空（往下）看，你看到的是弹坑，这是一片混乱。”

另一名22岁年轻女军阿米娜则将地下避难所形容成生死相依的地方。她说，这里是“生命之路，也是死亡之路”。