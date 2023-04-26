俄反对派人士纳瓦尔尼受恐怖主义指控

被监禁的俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼（Alexei Navalny）称自己正在接受恐怖主义指控的调查，可能会被判处30年有期徒刑。

路透社报道，纳瓦尔尼星期三（4月26日）在其助手的推文下回复称，针对他的恐怖主义指控是“荒谬的”，“他们（检方）威胁我坐30年牢，要我承认……服刑期间犯下了恐怖主义行径。”

纳瓦尔尼是俄罗斯律师、反对派政治人物，长期以来不断批判俄总统普京政府的腐败现象。2020年，纳瓦尔尼在飞机上疑遭下毒并入院治疗。

2021年返俄后，纳瓦尔尼被捕入狱。他创立的“反腐败基金会”（Anti-Corruption Fund）也已被莫斯科方面封杀。

另据路透社引述俄罗斯塔斯社报道，俄罗斯调查人员星期三宣布，在与纳瓦尔尼相关的一起案件中，有11人被列入“国际通缉名单”。

此外，另一名反对派人士罗伊兹曼（Yevgeny Roizman）星期三因被指控在乌克兰战事上诋毁俄军队而受审。

罗伊兹曼曾在2013年至2018年间担任叶卡捷琳堡市长，在当地和其他地区广受欢迎，同时也是纳瓦尔尼的朋友，更是俄罗斯最后一位仍在国内且未入狱的著名反对派人物。

2022年，罗伊兹曼公开批评俄罗斯入侵乌克兰，后于同年8月受到“诋毁”俄军队的指控，并出庭受审，但在庭上拒不认罪。