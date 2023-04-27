俄军一架米格-31战机坠毁 飞行员弹射逃生

俄罗斯军队一架米格-31战机在位于俄西北部的摩尔曼斯克州上空失事并坠毁，两名飞行员弹射逃生。

俄国防部星期三（4月26日）说，一架米格-31战机当天在执行飞行训练任务时，在摩尔曼斯克州失事，坠毁在无人区。两名飞行员弹射逃生，并及时通过搜救部门的直升机撤离，他们的生命和健康均不受威胁。

塔斯社稍早前引述俄国防部消息人士的话报道称，这架米格-31战机的一台发动机在执行飞行任务时起火，导致飞机坠毁。据初步消息，飞机坠入一处湖泊中。目击者称，在事故区域看到两名跳伞人员。

米格-31战机为苏联70年代研制成功、80年代列装部队的双座双发超音速全天候截击战斗机，目前俄军拥有多个改进机型。除了配备六管机炮外，不同型号的米格-31战机可配备不同种类的空对空导弹、空对地导弹及高超音速导弹等武器。

另据俄国防部26日消息，俄军两架图-160战略轰炸机在巴伦支海和挪威海中立水域上空进行了巡航，持续巡航飞行时间超过14小时。在飞行期间，机组人员进行了夜间和白天空中加油。俄北方舰队所属的米格-31战机和防空部队对战略轰炸机进行了护航。俄国防部说，俄远程航空力量定期在北极、北大西洋、黑海、波罗的海和太平洋中立水域进行飞行，俄空天军飞机的所有飞行均严格遵守国际空域的使用规则。